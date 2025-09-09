Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, ayrıldığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi ve kayınpederi ile buluştu.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Buluşmada tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde fiziksel şiddete döndü ve kayınpeder Kudret Arslan, Başak'ı torununun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Yaralı halde kapıyı açıp yardım isteyen Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kudret Arslan ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı. Olayı haber alıp gelen Başak Gürkan Arslan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kudret Arslan, ilk ifadesinde geliniyle oğlunu aldattığı için konuşmak için bir araya geldiklerini, bu sırada kendisine hakim olamayıp cinayeti işlediğini söyledi. Soruşturma sürüyor