Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Yalınç Caddesi’ndeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan Ayhan Yurdan’a ait mobilya atölyesinde başladı. Bodrum katından çıkan yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının ardından soğutma çalışmalarına devam etti. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmaya başlandı.