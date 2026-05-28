7-8 Temmuz’da yapılacak NATO zirvesi için Ankara’daki 9 ilçede (Çankaya, Altındağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle) bulunan devlet dairelerinde çalışan kamu görevlileri hafta sonu dahil 6-12 Temmuz arasında izinli sayılacak.

TÜM ETKİNLİKLER YASAK

Bu tarihlerde Ankara’da sınav, panel, sempozyum, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri etkinlikler de yapılamayacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan genelgeye göre; sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, afet ve acil durum yönetimi gibi kritik alanlarda çalışan personel ise görevine devam edecek.