Megastar Tarkan, Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde konser verdi. Konserin açılışını "Ölürüm Sana" şarkısıyla yapan sanatçı, konserde "Dudu", "Sevdanın Son Vuruşu", "Tut Elimden" ve "Oynama Şıkıdım"ın da aralarında bulunduğu birçok eserini seslendirdi.



Tarkan, 100. yılını kutladığı Koç Holding'e, kendisini Başkentlilerle bir araya getirdiği için teşekkür etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde her yaştan Başkentli, yağışlı havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan konserden önce Koç Holding'in kuruluş sürecine ilişkin belgesel gösterimi yapıldı.

Belgeselde Cumhuriyet'in ilk yıllarına denk gelen holdingin kuruluşuna ilişkin görseller ile merhum iş insanı Vehbi Koç'un ve Koç ailesinin çalışmaları ve katkılarına ilişkin içerikler yer aldı.