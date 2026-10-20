Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Uyuşturucu madde ticareti yapan, uyuşturucu nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu madde, 3 av tüfeği, 7 çadır, 5 elektronik terazi, 5 tabanca, 347 tabanca mühimmatı ve 6 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.