Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı yürüttüğü başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. ŞÜPHELİ KOKU İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ Keçiören'deki bir adresten çevreye yoğun bir koku yayıldığı yönünde vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, söz konusu adresi takibe alarak kısa sürede operasyon düğmesine bastı. 1.8 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ Ekiplerce belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında yapılan aramalarda 1 kilo 848 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adreste bulunan 2 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 2 ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

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