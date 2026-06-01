Ankara'nın Polatlı ilçesinde yalnız yaşadığı belirtilen 56 yaşındaki Gülhan Şahin, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Gülhan Şahin'in boğazının kesilmesinin yanı sıra vücudunun 12 farklı yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi olarak Şahin'in 16 yaşındaki yeğeni A.A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Hayatını kaybeden Gülhan Şahin'in cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Şahin için bugün öğle vakti Yenimahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Şahin'in cenazesi, Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.