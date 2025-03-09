San Francisco'daki Chase Center'da oynanan maçın ilk çeyreğinin sonunda bir anda yangın alarmı çaldı. Aynı anda dev ekranda beliren mesajda, "Dikkat: Binada yangın alarmı tespit edildi. En yakın çıkışa yönelin ve binayı terk edin. Asansörleri kullanmayın" ifadeleri yer aldı.

Salondaki anons sistemi de benzer bir uyarı yapınca taraftarlar panikle harekete geçti. CBS Sports'un haberine göre taraftarların yaklaşık yüzde 20'si direkt olarak çıkışlara yöneldi.

PANİĞİN ARDINDAN MAÇ SESSİZ DEVAM ETTİ

Birkaç dakika sonra yetkililer, alarmın asılsız olduğunu açıkladı. Salonun güvenli olduğu yönünde yapılan anonsun ardından taraftarlar yerlerine geçti ve maç kaldığı yerden devam etti.

Ancak bu olayın ardından ses sistemi bozuldu. Maçın geri kalanında müzik ve anonslar duyulmazken, sadece saha içindeki basketbolcuların sesleri ve taraftar tepkileri yankılandı.