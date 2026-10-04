Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Turgutlu Belediyespor'u konuk etti.
MAÇTA ORTALIK KARIŞTI
Karşılaşmanın 4. çeyreğinde ortalık karıştı.
Turgutlu Belediyespor oyuncusu Kelsey Bone ve Melikgazi Kayseri Basketbol’da oynayan Beatrice Mompremier arasında büyük bir kavga çıktı.
Turgutlu Belediyespor’un hücumunda Kelsey Bone ve Beatrice Mompremier arasında mücadele yaşandı.
Daha sonra ikili arasında şiddetli bir kavga meydana geldi.
İki takım oyuncuları, hücumunda Kelsey Bone ve Beatrice Mompremier’i ayırmakta güçlük çekti.
Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Mompremier ile Turgutlu Belediyesporlu Bone arasında yaşanan gerginlik sonucu iki isim de diskalifiye edildi.
Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.
MÜCADELEYİ MELİKGAZİ KAYSERİ KAZANDI
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 64-58’lik skorla Melikgazi Kayseri kazandı.