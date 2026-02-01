Yunanistan’da dün oynanan Rouf 80-National GS maçı sırasında basketbol oyuncusu Panagiotis Kretsis'in ölümü ile ülküdeki spor camiası şok oldu.

Attica Basketbol Birliği tarafından yayınlanan bir açıklamada, diğer hususların yanı sıra, "Oyun sırasında genç bir insanın kaybı, sahalarımızda ve kalplerimizde yeri doldurulamaz bir boşluk bırakıyor" vurgusu yapıldı.

Attika Basketbol Dernekleri Birliği (ESKA) Yönetim Kurulu, çalışanları ve Attika'nın tüm basketbol camiası, dün Rouf 80-National G.S. maçında beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden sporcu Panagiotis Kretsis'in kaybından dolayı en derin üzüntülerini belirttiler.

Asgari bir saygı göstergesi olarak ESKA şu kararları aldı:

• Birliğin 6 Haziran'a kadar olan tüm maçlarında bir dakikalık saygı duruşu.

• Rouf 80 kulübünün tüm müsabaka faaliyetlerinin önümüzdeki üç gün ertelenmesi.

• Cenaze töreninde Birliğin Yönetim Kurulu'nun temsil edilmesi.

Ailesine, yakınlarına, antrenörlerine ve Rouf 80 kulübündeki takım arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

Bu zor süreçte her türlü desteğimizi göstereceğiz .

İyi yolculuklar Panagiotis. "