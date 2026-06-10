Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Siyah-Beyazlı ekip ilk periyodu 19-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna ortak olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 39-35 üstün gitti.
Üçüncü periyotta farkı çift hanelere kadar çıkaran konuk ekip karşısında taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş, son çeyreğe 59-58 geride girdi. Final periyodunda üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, mücadeleden 80-71 galip ayrıldı.
Seriyi 3-2 kazanan Beşiktaş GAİN, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.