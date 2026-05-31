Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.

Çeyrek final serilerinin ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko play-off yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Play-off yarı final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde play-off yarı final maçlarının programı şöyle:

1 Haziran Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

2 Haziran Salı:

20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji

3 Haziran Çarşamba:

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

4 Haziran Perşembe:

20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji

5 Haziran Cuma:

20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

6 Haziran Cumartesi:

20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN

7 Haziran Pazar (Gerekirse):

20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

8 Haziran Pazartesi (Gerekirse):

20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN

9 Haziran Salı (Gerekirse):

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

10 Haziran Çarşamba (Gerekirse):

20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji

 