Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu. Çeyrek final serilerinin ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko play-off yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Play-off yarı final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde play-off yarı final maçlarının programı şöyle: 1 Haziran Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes 2 Haziran Salı: 20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji 3 Haziran Çarşamba: 20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes 4 Haziran Perşembe: 20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji 5 Haziran Cuma: 20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 6 Haziran Cumartesi: 20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN 7 Haziran Pazar (Gerekirse): 20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 8 Haziran Pazartesi (Gerekirse): 20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN 9 Haziran Salı (Gerekirse): 20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes 10 Haziran Çarşamba (Gerekirse): 20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji

