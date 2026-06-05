Uzun bayram tatili öncesi açıklanan butlan kararı ile CHP yönetimi ikiye bölünmesinin ardından önümüzdeki Kasım ayında bir ‘Baskın Seçim’ yapılacağına dair bazı uygulamalar ve kararlar da ortaya çıkmaya başladı. Son seçimin birinci partisi olan CHP’yi kendi içindeki tartışmalarla ‘dağınık’ hale getirmek isteyen AKP, bazı ekonomik hamlelerle sandığı getirmek istiyor. Sadece dün, bir gün içinde, böyle bir sürpriz seçimin işareti olarak gösterilen 5 konu dikkat çekti.

1 - KURULTAY YOK

CHP’de Özgül Özel ekibi Kurultay diyor ama butlan ekibi engellemekte kararlı. Kurultay yapılamayacağı için, CHP’de iki başlı bir yönetim sürecek. Yargı gücü kullanılarak yapılan bu hamleyi AKP’liler “Şikayet eden CHP’li, şikayet edilen CHP’li, bizi ilgilendiren bir durum yok” diye savunsa da yapılan operasyonun tam bir iktidar desteğiyle sürdüğü söyleniyor. Baskın seçim olması halinde Erdoğan’ın en büyük rakibi Özgür Özel olacak ancak yine dün Özel için açıklanan fezleke ile yeni yargı adımları atılacağı söyleniyor.

Bahçeli, Türkgün’e açıklama yaptı.

2 - BAHÇELİ SERTLEŞTİ

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, daha düne kadar CHP konusunda ılımlı açıklamalar yaparak öne çıkmıştı. Ancak dün Türkgün Gazetesi’nde çıkan röportajında Kılıçdaroğlu’nu CHP’linin Genel Başkanı olarak tanımladı ve Özgür Özel’i, demokrasinin önünde engel olarak gösterdi. Bahçeli, Özel’in Anıtkabir’e yürümesini ve burada Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okumasını bile suç göstermeye çalıştı, Özgür Özel’in topladığı Meclis Grubu için “Paralel Yapı” ifadesini kullandı.

3 - VARLIK BARIŞI

Türkiye’de daha önce 7 kez çıkarılan Varlık Barışına ilişkin yasa Resmi Gazete’de dün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kara mı ak mı olduğuna bakılmaksızın Türkiye’ye her türlü para getirene, 20 yıla kadar vergi ödememe garantisi veren yasa 2026’nın Temmuz ayına kadar yürürlükte kalacak.

4 - TOKİ’DEN KAMPANYA

TOKİ 64 ilde 18 bin lira taksitle açık toplu konut satışına başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın 5’i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı. Bakan, “20 bine yakın konutla 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. 2.1 milyondan, başlayan 18 bin lira, taksitli seçeneklerimiz var. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz” dedi.

5 - AÇILIM ZİYARETİ

Dün ayrıca DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Saray’da Erdoğan’la görüştüğü ortaya çıktı. Öcalan’a umut hakkını da içeren açılımın ele alındığı görüşme için Sakık, “Demokratik Toplum ve Barış’ sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu görüşme barışın güçlenmesine katkı sunar diye temenni ediyorum” dedi.

VE BUNLAR DA SIRADA

- Ekonomik krizin en çok vurduğu kesim olan emekliler için iktidar çevrelerinde ‘süper zam’ konuşuluyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 36 bin liraya çıkarılacak.

- Memur zammı ve Asgari ücret artışı da pompalanıyor. İktidara yakın medya, temmuz ayında yapılacak zamları ve kademeli emekliliği gündeme getirdi.

- AKP’nin bu süreçte en büyük destek beklentisi ABD Başkanı Trump’ın Temmuz başında NATO zirvesi için Ankara’ya geleceği resmen açıklandı.

Trump

- ABD’nin bu süreçte Türkiye’ye Swap kanallarını açarak dolar akıtacağı söyleniyor. AKP’ye yakın medyada, 50 milyar dolarlık beklentiden söz ediliyor.

- Kılıçdaroğlu ve CHP desteği ile anayasa değişikliği konuşulmaya başlandı. Referandumsuz anayasa değişikliği için gereken TBMM’deki 400 sayı engeli, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP’lilerle aşılacak

- Konuşulan bir başka konu ise Cumhurbaşkanlığı seçimi için halen anayasada yer alan Yüzde 50+1 şartının yüzde 40+1’e indirilecek olması. Böylece Erdoğan’ın eli rahatlayacak.