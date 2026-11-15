Siyasette seçim tartışmaları farklı bir boyuta giriyor. Fon krizi, emekli maaşları derken dikkat çeken detaylar da belirlemeye başladı.

Siyaseti sarsan 'baskın seçim' iddialarına ilişkin Ankara kulislerinin detaylarını SÖZCÜ TV Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel canlı yayında anlattı.

"HER AN BASKIN SEÇİM GELEBİLİR"

"- Bir erken seçim sürecini tetikler mi? Ankara siyaseti için ne derler, Erken seçim söylentisi diş macunu gibidir. Tüpten çıkınca bir daha geriye girmez. Mehmet Uçum, Saray, Mehmet Şimşek Nisan 2028'i işaret etse de bazı emareler belirmiş görünüyor. AKP ve Erdoğan her an baskın seçim yapabilir. Bunu yine speküle edebilir. Fon krizi ve ekonomik buhran tüm hesapları değiştirmiş durumda. Yeni plan 2027 Haziran'ın baskın seçim."

BU YAZ SANDIK GELİRSE ŞAŞIRMAYIN

"- Emarelere dikkat çekiyoruz. Erdoğan'ın fon mezası hatırlatınız lütfen " Bune kim bulaştıysa vedalaşılacak. Hızla gerekenleri yapın" dedi. Toplumun fon skandalını unutması isteniyor.

Emekli maaşlarına zam. Pirim gün sayısına göre düzenleme yapıyoruz. Maaşa zam üzerine seyyanen ilave zam. Ocak ayı belirleyici olacak. Hükümetin ciddi zam verdiğini düşünüyorsan bilki sandık önüne gelecek. Yıllardan beri yaşadığın acılar ortada. Çektiğin çileleri unutacak mısın?"

BÜKRASİDE HAZİRAN 2027 HAZIRLIĞI

- Önemli Bakanlık ve kurumların iç yazışma iddiaları ne demek bu? Bürokrasi içerisinde personel izinlerine yönelik Haziran 2027 vurgusu var. Haziran 2027'ye yönelik bir hazırlık olduğuna yönelik hazırlık olduğu iddiaları da var.

Fotoğrafa baktığımızda bu yaz seçim sandığı erken mi derhal mi önünüze gelirse hiç şaşırmayın. Gelişmeler ne olursa olsun yaşadığını bu zor günleri sakın unutmayın."