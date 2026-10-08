Zonguldak'ta kaçak kömür ocaklarına yapılacak polis ve jandarma operasyonlarını rüşvet karşılığında önceden haber alan kaçak ocak sahipleri ile bilgi sızdıran kamu görevlilerine yönelik yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

BASKILARA DAYANAMAYIP İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Skandalın fitili Çaycuma ilçesinde 17 Temmuz'da ateşlendi. Ocak sahiplerine para veya kömür karşılığında operasyon bilgilerini aktardığı gerekçesiyle hakkında "rüşvet" soruşturması başlatılan orman muhafaza memuru Hami Hamarat, başından vurulmuş halde bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren KOM ekipleri, olayın ortaya çıkmasının ardından Hamarat'ın, verdikleri paraları geri isteyen kaçak ocak sahiplerinin yoğun baskısına maruz kaldığını ve bu sebeple intihar ettiğini tespit etti.

KÖSTEBEK AĞI TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ

Hamarat'ın ölümünün ardından fiziki ve teknik takibi sürdüren güvenlik güçleri, onunla birlikte bilgi satma ağında yer alan 2 orman muhafaza memurunu daha belirledi.

5 Ekim tarihinde rüşvet çarkının içinde bulunduğu saptanan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 kaçak ocak sahibi ile 2 orman muhafaza memuru yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 16 kişinin adli süreci devam ediyor.