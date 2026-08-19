İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’ndeki bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu tespit etti. 100 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Ekipler, bugün belirlenen adrese operasyon düzenledi. İş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 100 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 100 şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi bulundu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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