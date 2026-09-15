Olay, 8 Eylül’de Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. C.G. ile M.T., bir iş yerine tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği 2 şüphelinin Karaağaç Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.G. ve M.T.’yi gözaltına aldı. Bu sırada aynı evde saklandığı belirlenen ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B. ise polisten kaçmak için balkona yöneldi. E.B., balkondan kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G., M.T. ve E.B. tutuklandı. Öte yandan iş yerine düzenlenen silahlı saldırı ile E.B.’nin operasyondan kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.