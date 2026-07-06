Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından alınan Özgür Özel'in Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yürüten ve kamuoyunda 'CHP'nin gölge tarım bakanı' olarak tanınan Sencer Solakoğlu, geçtiğimiz hafta paylaştığı duyuru ile gündem olmuştu.



Solakoğlu, sahibi olduğu Feyz Çiftliği'nin bakanlık personelleri tarafından 'basıldığını' iddia etmiş, denetim adı altında yapılan baskında bakanlık personeli tarafından bir ineğinin ezilerek öldürüldüğünü öne sürmüştü.





Denetimdeki kan alma uygulamasına sosyal medyadan tepki gösteren Solakoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkındaki eleştirileri nedeniyle çiftliğine baskın yapıldığını belirterek 26 Haziran'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"BAKANLIK PERSONELİ HAYVANIMI EZEREK ÖLDÜRDÜ"



"Bugün bu hayvan benim işletmemde bakanlık personeli tarafından ezilerek ölmesine sebep verildi. Ben CHP nin seçilmiş başkanının ekibinin gölge tarım Bakanıyım. 20 yıla yakındır İşim çiftçilik ve hiç böyle bir olay olmadı. Değil ezilmesine sebep olmak bizim işletmede hayvana bağırmak yasak! İki gündür bakanlık personeli 14 Kişi ile çiftliğime baskın yaptılar ve tüm hayvanlarından kan alıyorlar. Zaten her yıl yapılan bir şey ama iki personel ve bizim ekip ile. Tek gayeleri baskı yaparak eleştirilerimden vazgeçmemi sağlamak. İlk seçimde gelip o bakanlıkta Türkiye’nin gıda egemenliğini yeniden sağlayacağım ve bunu durduramayacaksınız bunu bilin!"





BAKANLIK YALANLADI, SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ



Senceroğlu'nun açıklamaları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yalanlanırken, Bakanlık iddialara ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan "Bakanlığımızın işletmeye 14 kişi ile baskın yaptığı, işletme sahibine bu şekilde baskı yapıldığı, bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu" şeklindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Hastalıktan ari işletmelerin sertifikalandırılması, devam testlerinin takibi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik idari süreçler, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olup, ülke genelinde denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda bu yıl içinde şu ana kadar 35 ilde 88 arî işletmede, söz konusu faaliyetler gerçekleştirilmiştir."





Yaşanan tartışmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında Solakoğlu'nun sahibi olduğu Feyz Çiftliği'nin de yer aldığı 19 işletmenin 'gerekli koşulları sağlamadığı' gerekçesiyle 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasını' iptal etti.

İptal edilen belgeye sahip işletmeler; çiğ süt satışında avantaj elde ediyor, çeşitli devlet desteklerinden yararlanabiliyor, hastalıktan ari sürü statüsünü resmi olarak belgeleyebiliyor.

Sertifikanın iptal edilmesi halinde işletmelerin, eksiklikleri giderip yeniden sertifikalandırma sürecini tamamlayana kadar bu statüden yararlanamaması söz konusu oluyor.





"DÜPEDÜZ YALANCISINIZ"



Solakoğlu, Bakanlığın yaptığı yalanlama açıklamasına sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi:



"Makam dedim saygı gösterdik ama hak etmiyorsunuz bu saygıyı. Düpedüz yalancısınız. Perşembe çiftliğime BASKIN yapıldı! Personelimin ahırlara girmesine izin vermediler. Biz yapacağız dendi! Biz kanı alacağız dediler. Bizim personelimize hiç bir müdahale yapmasına izin vermediler! Pis yalancılar sizi! Rutin falan değil! 2 gün önce tarım il müdürlüğünün aldığı kanı kabul etmeyip yine kan almaya çalıştılar! Bizden başka kimden kan aldınız?



Bakın, eksik bulacaklarından o kadar emindilerdi ki, bulamayınca bir kusur, kan alımları başladı! Allahtan şahitlerimiz var kendi personelinizin tutanakları var! Açıklamanız tümüyle yalan be yanlış!"