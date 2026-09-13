Adana'nın Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir trafik olayı yaşandı. Seyir halindeki 01 R 5665 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

'BAŞKOMİSERİM' DİYEREK EHLİYET İSTEDİ

Tartışmanın ardından 01 R 5665 plakalı otomobilin sürücüsü, diğer aracın önünü keserek durdurdu. Aracından inen şüpheli, kendisini emniyet mensubu ve 'başkomiser' olarak tanıtıp mağdur sürücüden ehliyet ve ruhsatını teslim etmesini istedi.

"TRAFİK ŞUBEYE GİDELİM" DENİNCE KAÇTI

Mağdur sürücünün duruma şüpheyle yaklaşarak hemen yakınlardaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne gidip orada görüşmeyi teklif etmesi üzerine panikleyen sahte komiser, otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan o sıra dışı anlar ise mağdur aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

MARKET ÇALIŞANI ÇIKTI

Sürücünün ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan adli incelemede kendisini başkomiser olarak tanıtan kişinin emniyet mensubu değil, bir market çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.