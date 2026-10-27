Trabzon ve Maçka’da çekilen Sevdam Karadeniz için yolun sonu göründü. İki aile arasındaki kan davasının ortasında istemedikleri bir evliliğe zorlanan Kuzey ile Zeyşan’ın hikâyesini anlatan dizi, yayın hayatına başlayalı henüz üç hafta olmuşken final gündemiyle karşı karşıya kaldı.

REYTİNGLERDE BEKLENEN ÇIKIŞI YAPAMADI

12 Ekim’de yayınlanan ilk bölümüyle Total kategorisinde 2,11 reyting alan dizi, ikinci bölümünde 1,84’e geriledi. 26 Ekim’de ekrana gelen üçüncü bölümde ise düşüş sürdü. Yapım, Total’de 23’üncü, AB’de 30’uncu, ABC1’de ise 27’nci sırada yer aldı.

Özellikle AB kategorisinde 1 reytingin altına düşmesi, dizinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE FİNAL

NOW, Sevdam Karadeniz için dördüncü bölümde final kararı aldı. Kanal tarafından yayımlanan son bölüm fragmanında 2 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara veda edeceği bilgisi yer aldı.

SET SÜRECİNDE DE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANMIŞTI

Banu Akdeniz’in yapımcılığını üstlendiği dizinin set süreci de değişikliklerle gündeme gelmişti. Zeyşan karakteri için iki kez oyuncu değişikliği yaşanmış, rol son olarak Meltem Akçöl’e verilmişti. Kuzey karakterini ise Erdem Adilce canlandırıyordu.