AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 'Özata Denizcilik' hisselerindeki manipülatif hareketleri önceden bilgi aldığı ve bu yolla 5 ayda 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağladığı ortaya çıkmış, skandalın ardından Kaya, partisindeki tüm görevlerinden istifa etmişti.



Anahtar Partisi lideri Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep’teki temaslarında, partisinden istifa eden Kaya’yı işaret ederek, fon krizinde rolü olanların hesap vereceklerini söyledi.





Ağıralioğlu, “Kadın bakanlarımız vardı; başörtüsüne, inanca itilip kakıldığı zamanların hüznüydü bizdeki. ‘Başörtülü, devlet hizmetiyle buluşuyor; başörtüsüyle devletine milletine hizmet imkânı buldu’ diye övündüğümüz bakan yaptıklarınız milletimizi dolandırdı” diye konuştu. Yavuz Ağıralioğlu, “Trilyonlarca liranın hesabı bu millete verilmelidir” dedi.