Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay, 14 Mayıs 2024’te Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen uyuşturucu ticareti davasında yaşandı. Tutuklu sanığın avukatlığını yapan Alperen Demirdiş, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının laiklik ilkesine aykırı olduğunu ileri sürerek reddi hakim talebinde bulundu.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

İddianamede, başörtüsü takmanın kanunda hakimin davaya bakamayacağı durumlar veya hakimin reddi sebepleri arasında yer almadığı belirtildi. Demirdiş hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da avukatın her iki suçtan cezalandırılmasını istedi.

MAHKEMEDEN İKİ SUÇLAMA İÇİN BERAAT KARARI

Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Demirdiş’in avukatı katılırken, tutuksuz yargılanan Alperen Demirdiş duruşmada hazır bulunmadı.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin reddi hakim talebinin savunma görevini yerine getirme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat istedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, yüklenen suçların yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vardı. Mahkeme heyeti, Alperen Demirdiş’in her iki suçtan da beraatine oy birliğiyle hükmetti.