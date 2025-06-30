Marmara Bölgesi’nde geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı sıcak havalar, vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yeniden artıp artmayacağı merak edilirken, uzmanlardan açıklama geldi.

Meteorolojik kaynaklara göre, Marmara Bölgesi’nde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak pazartesi gününden itibaren bölge genelinde aşırı sıcak bir hava sistemi beklenmiyor. Marmara’da önümüzdeki 10 gün boyunca aşırı sıcak dalgası etkili olmayacak.

BASRA'DAN SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Temmuz ayının ikinci haftasından itibaren ise Basra kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının bölgeyi etkisi altına alacağını ve sıcaklıkların yeniden yükseleceğini bildirildi.