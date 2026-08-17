İstanbul'da hava durumu önümüzdeki günlerde önemli değişiklikler gösterecek. AKOM'un haftalık tahminine göre, kentte yağıştan çok sıcak ve güneşli hava baskın olacak.

Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının aynı dönemde etkili olması, termometrelerin yeniden yükselmesine neden olacak. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü bu sıcak hava dalgalarının etkisi altına girecek.

PERŞEMBE GÜNÜ 36 DERECE BEKLENİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıklar bugünden itibaren artarak Perşembe gününe kadar 34-36 derecelere kadar yükselecek. Önümüzdeki 7-10 günlük dönemde havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun geneli parçalı bulutlu olacak. Ancak Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.