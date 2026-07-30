Yeni sezon hazırlıklarıyla dikkat çeken Sevdam Karadeniz dizisinde başrol krizi devam ediyor. Çekimleri Trabzon'da başlayan yapımda Zeyşan Yeniceli karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu'nun projeden ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. Böylece dizide kadın başrol için yeniden oyuncu arayışına başlandı.

DİZİ SETE ÇIKMADAN ÖNCE DEĞİŞİKLİK YAŞAMIŞTI

Taşacak Bu Deniz'e rakip olması beklenen Sevdam Karadeniz, daha önce de başrol değişiklikleriyle gündeme gelmişti. Dizinin ilk kadrosunda Aslıhan Malbora ve Emre Bey yer alırken, iki oyuncu da set başlamadan projeden ayrılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından başroller için Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce ile anlaşma sağlanmış, ekip çekimlere başlamıştı.

TRABZON ÇEKİMLERİ SIRASINDA AYRILIK

İstanbul sahnelerinin çekimlerini tamamlayan Sevdam Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon'a geçmişti. Ancak kadın başrol oyuncusu Damlasu İkizoğlu'nun Trabzon çekimleri sırasında projeden ayrıldığı öğrenildi.

İkizoğlu'nun ayrılığı sonrası dizinin başrol karakteri Zeyşan Yeniceli için yeni oyuncu arayışları başladı.

YENİ BAŞROL İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sevdam Karadeniz'in başrolü için yapım ekibi yeni isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Dizinin yeni kadın başrolünün kim olacağı ise merak konusu oldu.