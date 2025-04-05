Üniversite öğrencilerinin İmamoğlu protestolarının ardından 2 Nisan'da yaptığı boykot çağrısını çok sayıda isim paylaşırken bu isimler arasında yer alan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu 3 Nisan'da gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı.
Üzümoğlu'nun oynadığı Şakir Paşa ve Ailesi dizisi ise bu hafta ekranlarda olmayacak.
Dizinin sosyal medya hesabından yeni fragman yayımlandı. 2 Nisan'daki paylaşımda dizinin bu pazar ekranlarda olacağı belirtilirken son paylaşımda ise dizinin yeni bölümünün 13 Nisan'a ertelendiği duyuruldu.