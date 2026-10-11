Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI) dizisinden uyarlanan Cevher, daha ekranlara gelmeden yaşanan ayrılıklarla gündeme geldi. Show TV için hazırlanan ve Fabrika Yapım imzası taşıyan projede, başrol ve yönetmen koltuğu için yapılan planlar art arda değişti.

ÖZGÜ NAMAL VE YÖNETMEN NESLİHAN YEŞİLYURT AYRILMIŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrol için prensipte anlaşma sağlanan Özgü Namal ile yönetmen olması beklenen Neslihan Yeşilyurt'un, senaryoyu beğenmedikleri gerekçesiyle projeden ayrıldığı belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından yapım şirketi, yönetmen koltuğu için ödüllü yönetmen Yüksel Aksu ile anlaştı. Başroller için ise Songül Öden ve Ertan Saban ile görüşmelere başlandı.

SONGÜL ÖDEN DE PROJEDEN ÇEKİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cevher dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Başrol için görüşülen Songül Öden'in de senaryoyla ilgili rahatsızlıkları nedeniyle projeden çekildiği öne sürüldü.

Peş peşe yaşanan bu gelişmelerin ardından dizinin oyuncu kadrosunun nasıl şekilleneceği ve hazırlık sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.