İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez adliye muhabirleriyle bir araya geldi.

Dönmez, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

"İKİ HAFTA İÇİNDE HAZIR"

Fatih Dönmez, “İBB iştirakleriyle ilgili incelemeler devam ediyor; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa soruşturmalarımız tamamlanmak üzere 2 hafta içinde iddianameleri hazır olacak” ifadelerini kullandı.

Dönmez, "Suç örgütü grupları, isimlerinin iyi ya da kötü şekilde reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar. Bakanlığımız bu konuda, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeleri yapıyorlar. Ceza miktarlarını da artıracaklar" dedi.

"Barış Boyun örgütüyle ilgili birleştirme talebiyle tek dava yürütülmesi sağlandı" diyen Dönmez, "Örgüt liderinin İtalya’da yakalanması ve iade süreci ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı. Daltonlar hakkında toplam 181 kişi hakkında kamu davası açıldı" ifadelerini kullandı.

"YENİ OPERASYONLAR OLACAK"

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu hakkında da bilgi veren Dönmez şöyle devam etti:

-Ünlüler uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

-Bu şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı.

-Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler.

-Birçok ülke ile irtibat kurduk, uyuşturucu baronlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Fransa ve Belçika’da uyuşturucu madde satışı yapacakken yakalattığımız şüpheliler oldu.

-Fransa, Hollanda ve Belçika tarafından kurulan Avrupa’da bir uyuşturucu maddeyle mücadele çalışma grubu var o gruba dahil olduk. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapıyoruz.

FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE OPERASYONLARI



-Futbolda şike ve bahis soruşturma kapsamında 129 kişi hakkında çalışma yapıldı. 56 kişi hakkında kamu davası açıldı. Bu dosyada tutuklu kalmadı.

-Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. TFF’nin verdiği veriler bizim için önemli.

-Spor Toto’dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Bu konu sadece futbol değil diğer alanlara da sıçrayabilir. İncelemeler sürüyor.

-Yasa dışı bahise ilişkin çok geniş çalışmalarımız var. Bu zamana kadar yapılanlardan daha büyük soruşturmalarımız olacak. Tanınan isimlerin de olduğu büyük soruşturma çalışmamızı yakında duyuracağız.

UŞAK BELEDİYESİ SORUŞTURMASI

Dönmez, "Uşak Belediyesi'ne ilişkin soruşturma devam ediyor. Ekstra şüpheli tespitlerimiz var. Kuşadası soruşturması aynı şekilde devam ediyor" diye konuştu.