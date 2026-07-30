Cengiz Karagöz



İstanbul Büyükçekmece Gölü’nde 2024 yılında cansız bedeni zincire sarılı halde ve halıya sarılı olarak bulunan Sedef Güler’in annesi isyan etti. Kızının sarılı bulunduğu cinayet delili olan halının kendisine teslim edildiğini söyleyen acılı anne Gülizar Sezer; Bakırköy Adliyesi önünde tepki gösterdi.





'ÇOCUĞUMU ALDILAR'



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerinin da destek verdiği açıklamada Sezer, cinayetle bağlantılı birçok delilin karartıldığını savundu. Kızının sarıldığı halıyı elinde tutarak adalet çağrısında bulunan anne Sezer soruşturmadaki ihmallere dikkat çekerek şunları söyledi:





“Çocuğumu elimden alıp bu halıyı bana gönderdiler. İki yıldır kimseye teslim edemiyorum. Kızım uyuşturucudan ölmedi; ağız ve burun kapama ile katledildi. Tırnaklarının arasındaki DNA’lar kime aitti? Yatağın ortasındaki kesik kısım ve yok edilen dijital materyaller neden araştırılmadı? Kimi koruyorlar?”



ANA DELİL AİLEDE



Anne Sezer, sanık Yavuz Güngör’e verilen ağırlaştırılmış müebbet kararına mahkeme başkanının muhalefet şerhi koymasına da tepki gösterdi. Platform Temsilcisi Gülsüm Kav ise olayın büyük bir skandal olduğunu belirtip, “Bu halı adaletsizliğin s embolüdür” dedi.





HALIYI KOKLAYIP AĞLADI



Cinayetin ana delilinin kendisine kişisel eşya olarak gönderildiğini anlatan anne Gülizar Sezer, şunları söyledi:



“Ben 2 yıldır bu halıyı hiç kimseye teslim edemiyorum... Her seferinde ben o zulümle 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika mahkeme görerek, hakaretler işiterek buradan çıktım, yargılanan ben oldum. Bu halı hep benim elimde oldu ve buranın başsavcısına ben bu halıyı söyledim. Bana söylediği cümle ‘Ya nasıl mümkün olur, bu halıyı size nasıl teslim ederler?’ Oldu. Ancak sonrasında hiç bir gelişme yaşanmadı.”