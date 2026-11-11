Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmesini yeterli bulmadı. İtiraz dilekçesinde, kabirden alınan örneklerde tespit edilen antimon maddesinin hangi referans kaynakları esas alınarak değerlendirildiğinin ayrıntılı biçimde açıklanması talep edildi.

Başsavcılık ayrıca Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği yönündeki değerlendirmenin hangi tıbbi bulgulara dayandırıldığının açıkça ortaya konulmasını istedi.

CEZAEVİNDE TÜKETTİĞİ GIDALAR DA İNCELENECEK

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Başsavcılık, soruşturmanın genişletilmesini isteyerek Kozinoğlu'nun cezaevinde tükettiği gıdaların da incelemeye alınmasını talep etti.

Böylece ölüm nedenine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra olası dış etkenlerin de araştırılması gündeme geldi.

DOSYA 14 YIL SONRA YENİDEN AÇILMIŞTI

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybetmişti. Cezaevinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya, aradan geçen 14 yılın ardından yeniden açılmıştı.

Yeni soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı açılarak kabirden örnekler alınmış, bu örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Hazırlanan raporda bazı ağır metallere rastlandığı bildirilmiş, ancak bu maddelerin zehirlenmeye bağlı ölüme neden olduğunu ortaya koyan tıbbi bir bulguya ulaşılamadığı belirtilmişti.

Başsavcılığın rapora itiraz etmesiyle birlikte Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir inceleme süreci başladı.