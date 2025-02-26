İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yazı göndermişti.

Yazıda, İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversitede gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgeler, yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemleri yapanların açık kimlikleri, aynı tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı konularında acil yanıt istendi.

Başsavcılık kaynakları, gün içinde konuyla ilgili farklı bilgilerin basında yer alması üzerine bir kez daha gazetecilere bilgi vererek konunun teknik olması ve yanlış anlamalara neden olabileceği gerekçesiyle, yazılan müzekkereye açıklık getirdiklerini bildirdi.

Buna göre, Başsavcılık kaynakları, diploma verilmesi işlemini yapan idarenin İstanbul Üniversitesi olduğunu, idare hukukunda yetki paralellik ilkesi gereği ''geri alma işlemini'' de yine İstanbul Üniversitesi’nin yapacağını vurgulayarak, "Savcılığımız idari yönden gereğinin takdir ve ifası için göndermiştir, yazıdan da bu açıkça anlaşılmaktadır. YÖK’ün usulsüzlük tespiti yapması üzerine, tüm tespitler İstanbul Üniversitesi’ne gönderilmiş ve ayrıca da bilgi talep edilmiştir, savcılık adli soruşturmaları yürütmekle görevlidir" denildi.