8 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Galatasaray taraftar grubu UlttrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin), bir gün sonra 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçları nedeniyle gözaltına alınmıştı.



Evinde yapılan aramalarda toplam değeri 65 milyon TL seviyelerine yaklaşan Türk lirası, döviz, altın ve mücevherat bulunan Şirin, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için gittiği hastane girişinde basın mensuplarına "Sayın Abdullah Öcalan'a Özgürlük" sloganları atmış, söz konusu görüntüler Galatasaray taraftarları arasında da tartışmalara neden olmuştu.



SAVCILIĞO SUÇLADI, İDDİALARA YALAN DEDİ



Sevk edildiği hakimlikte 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararları ile serbest bırakılan Şirin'in Adli Tıp Kurumu'na verdiği suç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.



Saç örneklerinde amfetamin ve metamfetamin örneklerine rastlanan Şirin, karar sonrası yaptığı paylaşımda uyuşturucu iddialarını reddetti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik suçlamalarda bulundu.



Şirin, kendisine komplo kurulduğunu, kendisi olmadan bir UltrAslan projesinin şekillendirilmesinin amaçlandığını iddia ederek, gözaltı kararı sonrası kendisinin de bir devlet hastanesine başvurarak uyuşturucu testi için örnek verdiğini ve örneklerin sonucunun negatif olduğunu öne sürdü.



BAŞSAVCILIKTAN ŞİRİN'İN İKİ İDDİASINA YANIT



Sağlık kontrolü öncesinde hastaneye götürüldüğü esnada sarf ettiği "Sayın Öcalan'a Özgürlük" ifadelerinin de ironi olduğunu iddia eden Şirin'in iki iddiasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yanıt verdi.



Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu ifadeyi ironi amacıyla kullandığı yönündeki iddiaların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlaşılmaktadır”

Açıklamada ayrıca Şirin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalardaki “negatif test sonucu” ve söz konusu ifadeyi ironi amacıyla kullandığı yönündeki iddiaların da soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği belirtildi.



Başsavcılık tarafından yalanlanan açıklamada Şirin, şu ifadeleri kullanmıştı:





"Kamuoyuna

Önce sanığın idamına, sonra tanıkların bilahare dinlenmesine.

Sebahattinsiz ultrAslan senaryosunun ortaya atıldığı tarih; Şubat 2026, yani altı ay önce.

Bu senaryoyu uygulayamaya koyan herkesi biliyorum.

Evet siyasi arenada, yargıda, sokaklarda gücünüz olabilir. İstediğiniz kadar itibar suikastine tevessül edin ancak canımı alabilirsiniz. Sizinle bu dünyada olmazsa da mahkeme-i kübrada muhakkak hesaplaşacağız.

Gözaltına alındığım günün akşamında Bağcılar Devlet Hastanesi’nde verdiğim tahlillerden sonra ertesi günü avukatlarım testlerin sonuçlarının negatif olduğunu bana bildirdiler.

Adliyeye sevk edileceğim gün Bayrampaşa Devlet Hastanesine rapor almaya giderken oradan da tekrardan tahlil için adli tıpa gideceğiz bilgisi verildikten sonra Bayrampaşa Hastanesi önünde basın mensuplarını görünce ironi olarak attığım slogan, bu kadar da mı ya serzenişiydi.

Mahkemede ise savcının bana avukatlarımın huzurunda bu konuyu sorduklarında sebebini anlatarak ironi dedim.

Savcıda bana terörsüz Türkiye konusunda fikrimi sorunca, terörsüz Türkiye konusunu ölümüne savunan biri olduğumu 90’lardan beri canımı kanımı kellemi ortaya koyarak terörsüz Türkiye görüşümü her önüme gelene anlattığımı söyledim.

Daha önce terörsüz Türkiye sürecini hayata geçirmek için mücadele etmeye çalışan Uğur Mumcu, Eşref Bitlis Paşa, Bahtiyar Aydın, Hulusi Sayın Paşa, İsmail Selen Paşa, Adnan Kahveci, Turgut Özal hepsi katledildi.

Terörsüz Türkiye projesinden İsrail, İngiltere Amerika, Almanya gibi ülkeler rahatsızlık duyuyorlar. Bu ülkelerin, ülkemize dayatmaları ve olmazsa olmazları büyük İsrail, büyük Ermenistan, Trabzon Pontus, İstanbul Konstantine. Yani SEVRİ HAYATA GEÇİRMEK.

YAŞASIN TÜRK KÜRT KARDEŞLİĞİ."