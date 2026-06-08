Gün içerisinde milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına dair çıkan habere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU’nun, Milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, TCK’nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

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