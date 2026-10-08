İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, 8 Ekim 2026 tarihinde yürütülmekte olan 'Fon Soruşturması' hakkında resmi bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, soruşturma sürecindeki bilgi, belge ve kurum raporlarının detaylı bir şekilde incelenmeye devam ettiği bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporların uzmanlarca titizlikle incelendiği vurgulandı. Sürecin çok yönlü olarak devam ettiği açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Soruşturma süreci devam ederken bazı sosyal medya platformlarında soruşturmanın içeriğiyle örtüşmeyen, gerçeği yansıtmayan iddiaların dolaşıma sokulduğu ve kişi ile kurumlarla ilgili dezenformasyon yapıldığı tespit edildi.

Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde yer alan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirileceği hatırlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür yanıltıcı paylaşımları yapan kişiler hakkında resen gerekli adli işlemlerin başlatılacağını duyurdu.