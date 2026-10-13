İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve dijital platformlarda yer alan, fon soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberler üzerine yazılı bir bildiri yayımladı. Yapılan açıklamada, kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla bilgilendirme yapılması gerektiği vurgulandı.

Başsavcılık, söz konusu haberlerde bahsedilen şüpheliler hakkında daha önce malvarlığı tedbirleri uygulandığını ve ilgili kurumlara müzekkereler gönderildiğini hatırlattı. Ancak o dönemde Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliği'nin, kararın dağıtım listesinde yer almasını talep ettiği belirtildi. Bu talep üzerine Başsavcılık, ilgili kurumları dağıtım listesine ekleyerek daha önce alınan kararı kendilerine iletti.

Açıklamada, soruşturma sürecinde kısıtlamaları kaldırılan kişilere ilişkin bilgilerin sehven ilgili kurumlara ulaştırılmadığı ifade edildi. Bu durumun fark edilmesi üzerine yeniden müzekkere yazılarak tedbirlerin doğru şekilde uygulanmasının sağlandığı kaydedildi.

"ALINMIŞ YENİ BİR KARAR YOK"

Başsavcılık, bugün itibarıyla ilgililer hakkında yeni alınmış bir karar bulunmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Durumun, daha önce alınan kararın bahsi geçen kurumlara gönderilmesinden ibaret olduğu belirtildi.

Mevcut listede haklarında kaldırma kararı bulunanlar dışında kalan 109 şüpheli hakkındaki tedbirlerin devam ettiği bildirildi. Başsavcılık, konuya ilişkin bilgileri kamuoyuna saygıyla duyurdu.