Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun, 12 Kasım 2011’de FETÖ’nün kumpas davası Ergenekon kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı kararları alındı.

TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan ve yine FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Necip Doğan da emniyete götürüldü. Kozinoğlu’nun diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Uğur’un Kıbrıs’ta bulunduğu, haberi alır almaz Türkiye’ye dönme kararı aldığı öğrenildi.

Apo, 1999 yılında Kenya’dan böyle getirildi. İmralı’da sorgusunu Hasan Atilla Uğur yaptı.

İNCELENECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek de dün sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu. “Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlı olduklarını söyleyen” Gürlek “O gece yaşananlar yeniden incelenmekte” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur

Apo’yu sorgulayan komutan

Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kritik görevlerde bulunan, terörle mücadele operasyonlarında aktif rol alan emekli Kurmay Albay Hasan Atilla Uğur, 1999 yılında Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Abdullah Öcalan’ın İmralı Adası’nda sorgusunu yaptı. Uğur’un oğlu Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur, geçen temmuz ayında Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı.