Futbolun en üst sahnesinde geçirilen bu iki turnuvanın ardından akıllarda tek bir soru var: Bu masanın hesabını kim ödeyecek? Dünya Kupası’ndaki erken vedanın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollar ancak Uluslar Ligi’ndeki ilk dört maç kaybedildikten sonra ayrılabildi. Yerine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde çıkılan Belçika ve Fransa maçlarından da puan çıkmayınca, krizin sadece teknik adam değişikliğiyle çözülemeyeceği netleşti. Birisi çıksın bu faturayı ödesin!

SANKİ 15 TANE GOLÜ BASIN YEDİ!

“Yedik içtik” dönemi bitti. TFF yönetiminden teknik heyete, formsuz yıldızlardan planlama hatalarına kadar herkes bu faturanın sorumluluğunu üstlenmeli. Bunlar bir kulüp takımında olsa ne başkan kalırdı ne futbolcu. Sergen Yalçın, Fransa yenilgisinden sonra basını suçluyor. Sanki 6 maçta sıfır çeken, 15 gol yiyip, eksi 11 averajla kapatan basınmış gibi. Sanki zamanında kendisi eleştirmiyormuş gibi. Yeter! “Avrupa Şampiyonası elemelerinde düzeleceğiz” diye umut satmayın, gereğini yapın!