ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades bataklığında istilacı Burma pitonları, yıllardır yerli hayvanların sayısını azaltıyor, ancak bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, bazı yerli hayvanların bu dev yılanları avlamaya ve yumurtalarını yok etmeye başladığını ortaya koydu.

Pitonlar Florida'ya nasıl yayıldı?

Güneydoğu Asya kökenli Burma pitonları, evcil hayvan ticareti yoluyla ABD'ye getirildi. Küçükken satın alınan yılanların büyüdüklerinde doğaya bırakılmasıyla Florida'da istilacı bir popülasyon oluştu.

Zamanla Everglades'in doğal yaşamını tehdit etmeye başlayan pitonlar; rakun, tavşan ve geyik gibi çok sayıda hayvanı avladı. 2012 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, pitonların bölgede yayılmasının ardından rakun gözlemleri yüzde 99,3, beyaz kuyruklu geyik gözlemleri ise yaklaşık yüzde 94 azaldı.

Bilim insanları pitonların beklenmedik düşmanlarını keşfetti

Araştırmacılar, radyo vericileriyle takip ettikleri genç pitonların açıklanamayan ölümlerini incelemeye başladı. Soğuk hava veya insan müdahalesiyle açıklanamayan bu ölümler, bölgedeki yerli yırtıcıların dikkatle araştırılmasını sağladı.

İzleme çalışmaları, Amerikan timsahlarının, su mokaseni yılanlarının ve bazı memelilerin genç pitonları avlayabildiğini gösterdi. Bir vaşağın yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yetişkin bir pitonu öldürdüğü de kayıtlara geçti.

Araştırmacılar, yerli hayvanların yalnızca pitonları avlamakla kalmadığını, yumurtalarını da hedef alabildiğini belirledi.

Bir vaşak tek seferde 42 piton yumurtasını yok etti

Haziran 2021'de araştırmacıların bir piton yuvasının yakınına yerleştirdiği kamera, bir vaşağın yumurtalara saldırdığını kaydetti. Vaşak, yuvaya birkaç kez geri döndü.

Dişi pitonun yuvaya dönmesiyle iki hayvan arasında karşılaşma yaşandı. Ancak vaşak geri çekilmedi. Araştırmacılar, daha sonra yaptıkları incelemede yuvadaki 42 yumurtanın yok edildiğini belirledi.

2022'de yayımlanan araştırma, Florida'da yerli bir hayvanın piton yumurtalarını tükettiğine ilişkin ilk belgelenmiş vakayı ortaya koydu. 2026'da yayımlanan başka bir çalışmada ise bir akbabanın piton yuvasındaki yumurtalara saldırdığı bildirildi.

Pitonlarla mücadelede yeni yöntemler deneniyor

Florida'da pitonları yakalamak için avcılar ve uzman ekipler görev yaparken bilim insanları da yeni yöntemler geliştiriyor. 2025 yılında Everglades'te, tavşanları taklit eden güneş enerjili robotlar kullanılmaya başlandı. Isıtıcı ve kameralarla donatılan bu düzenekler, pitonları bulundukları yerden çıkarmayı ve tespit etmeyi amaçlıyor.

Araştırmacılar ayrıca erkek pitonlara yerleştirilen vericilerle üreme alanlarını belirlemeye ve yumurtaları yavrular çıkmadan toplamaya çalışıyor.

Yerli hayvanların pitonları avlaması, istilayla mücadelede umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Ancak bilim insanları, bu durumun pitonların toplam sayısını azaltmaya yetip yetmeyeceğinin henüz bilinmediğini vurguluyor. Uzmanlara göre doğal yaşam alanlarının korunması ve insan eliyle yürütülen kontrol çalışmalarının sürdürülmesi, istilanın etkilerini azaltmak açısından önem taşıyor.