New York City’deki Jamaica Bay bölgesinde yer alan Big Egg Marsh, yürütülen kapsamlı bir ekolojik restorasyon çalışması sayesinde yeniden sağlığına kavuştu. Bölgede onlarca yıldır devam eden bataklık kaybının önüne geçmek amacıyla başlatılan projede kaydedilen başarı, kıyı ekosistemlerinin korunmasında önemli bir örnek teşkil ediyor.

20 BİN FİDEYİ TOPRAKLA BULUŞTURDULAR

2003 yılında Ulusal Park Hizmeti (NPS) bilim insanları ile yaklaşık 100 gönüllüden oluşan bir ekip, temiz kum püskürtülerek seviyesi yükseltilen Big Egg Marsh alanına 20 bin adet pürüzsüz kordon çimi fidesi dikti. Tuzlu su koşullarına yüksek dayanıklılığıyla bilinen bu bitki türü, kök yapısı sayesinde tortuları tutarak besin açısından zengin bir torf tabakası oluşturuyor ve bitki örtüsünün kalıcı hâle gelmesini sağlıyor.

TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN HIZLI BİR İYİLEŞME SÜRECİNE GİRDİ

Dikim aşamasının ardından alan; kazların otlaması, güçlü gelgitler ve plastik ile kütük gibi deniz atıklarının fideleri örtmesi gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı ancak bilim insanlarının 2004-2008 yılları arasında düzenli olarak yürüttüğü izleme çalışmaları, vegetasyonun dirençli bir şekilde yayılmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Projeden yalnızca iki yıl sonra, 2005 yılında yapılan incelemelerde deney alanının %80’inden fazlasının sağlıklı ve yeşil bir bitki örtüsüyle kaplandığı tespit edildi. Süreç içerisinde alan, yerli türlerin doğal yollarla çoğalmasına ve Spartina patens gibi diğer bataklık bitkilerinin de bölgeye yerleşmesine olanak sağladı.

DİĞER ÇALIŞMALARA MODEL OLDU

Yıllar süren izleme faaliyetleri ve 2021 yılında gerçekleştirilen takip saha incelemeleri, restore edilen alanın uzun vadeli kararlılığını koruduğunu gösterdi. Big Egg Marsh’ta elde edilen bu başarı, Jamaica Bay genelinde 150 akredan fazla bataklık alanının yeniden kazanılmasına öncülük eden restorasyon projelerine temel oluşturdu.