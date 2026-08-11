Orlando Wetlands adı verilen tesis, şehrin doğusundaki Christmas bölgesinde bulunuyor. Kentin atık su arıtma tesislerinden gelen su buraya yönlendiriliyor. Su, sazlıklar, bataklıklar ve sığ göletlerden oluşan geniş alanda yavaşça ilerlerken bitkiler, mikroorganizmalar ve toprak doğal bir filtre görevi görüyor.

DOĞAYI DEV BİR FİLTREYE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Projenin temeli, arıtılmış suyun St. Johns Nehri havzasına verilmeden önce daha ileri düzeyde temizlenmesi ihtiyacına dayanıyor. Bunun için geleneksel bir arıtma tesisini büyütmek yerine, bölgedeki doğal sulak alanlarda gerçekleşen süreçleri taklit eden büyük bir sistem oluşturuldu.

Su, farklı bölümlerden oluşan sulak alan boyunca ilerliyor. Buradaki bitkiler ve mikroorganizmalar sudaki fazla azot ve fosforun azaltılmasına yardımcı oluyor. Böylece su, doğal çevreye ulaşmadan önce ikinci kez temizlenmiş oluyor.

YAPAY SULAK ALAN YABAN HAYATINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Başlangıçta su arıtımı amacıyla oluşturulan Orlando Wetlands, geçen yıllar içinde büyük bir yaşam alanına dönüştü. Bataklıklar, göletler ve yoğun bitki örtüsü timsahlardan kaplumbağalara, su kuşlarından balıklara kadar çok sayıda canlıya yaşam alanı sağlıyor.

Bugün bölge yalnızca su yönetimi için kullanılmıyor. Yürüyüş ve doğa gözlemi için halka da açık olan sulak alan, yaklaşık 39 yıldır hem suyun temizlenmesine hem de bölgedeki doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor.