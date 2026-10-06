Florida’da 20. yüzyılda sulak alanların kurutulmasına yardımcı olması için melaleuca ağaçları dikildi ve yaygınlaştırıldı. Ancak Avustralya’dan getirilen tür zamanla kontrolsüz biçimde çoğalarak doğal alanlara yayıldı ve Everglades ekosistemindeki yerli bitki örtüsü üzerinde baskı oluşturmaya başladı.

BATAKLIK ALANLARA DİKİLDİ

Melaleuca ağaçları, Florida’daki sulak ve bataklık alanlarda suyun azaltılmasına yardımcı olması amacıyla kullanıldı. Avustralya kökenli tür, Florida’nın sıcak ve sulak koşullarına uyum sağlayarak geniş alanlara yayılmaya başladı.

Melaleuca, dikildiği alanlarla sınırlı kalmadı ve zaman içerisinde Everglades çevresindeki doğal bölgelere yayıldı. Hızlı yayılımı sonucunda yoğun ağaç toplulukları oluştu ve yerli bitkilerin kullandığı alanları kaplamaya başladı.

EVERGLADES ÇEVRESİNE YAYILDI

Florida’nın önemli sulak alanlarından Everglades çevresinde yayılan melaleuca ağaçları, doğal bitki örtüsünün bulunduğu alanlara yerleşti. Türün geniş alanları kaplaması, bölgedeki yerli bitkilerin yaşam alanlarını daralttı.

Yoğun melaleuca toplulukları, doğal bitki türleriyle alan ve kaynaklar için rekabete girdi. Ağacın yayılmasıyla birlikte bazı bölgelerde yerli bitki örtüsünün bulunduğu alanlar melaleuca tarafından kaplandı.

NEDEN KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKTİ?

Başlangıçta bataklık alanların kurutulmasına yardımcı olması amacıyla yaygınlaştırılan melaleuca, kontrolsüz yayılması nedeniyle Florida’da istilacı tür haline geldi. Everglades çevresindeki doğal yaşam alanlarına yayılması, türün kontrol edilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına neden oldu.