İsveç’in ikinci büyük adası Öland’da bir vatandaş, inşaat çalışması yakınındaki bir bataklık alanda Viking Çağı’ndan kalma, nadir görülen bir demir kol halkası buldu. 1.000 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen eser, incelenmek üzere Kalmar Eyaleti yetkililerine teslim edildi.

HAYVAN BAŞLI SÜSLEMELER DİKKAT ÇEKİYOR

Arkeologlar tarafından yapılan ilk incelemeler, "C" biçimli kol halkasının tüm uzunluğu boyunca kabartma nokta sıralarıyla süslendiğini ve uç kısımlarının hayvan başı şeklinde işlendiğini ortaya koydu. Kalmar Eyalet Yönetim Kurulu arkeoloğu Karl-Oskar Erlandsson, süsleme tekniklerinden yola çıkarak eserin MS 800 ile 1050 yılları arasındaki Viking Çağı’na tarihlendiğini belirtti.

DEMİR OLMASI OLAĞANDIŞI OLARAK KABUL EDİLİYOR

Viking toplumunda kol halkaları statü göstergesi ve sadakat nişanesi olarak yaygın kullanılsa da, bu buluntuyu farklı kılan yapıldığı malzeme oldu. İsveç Tarih Müzesi koleksiyonundaki 1.000’den fazla benzer takı arasından sadece üçünün demirden yapıldığı biliniyor.

Uzmanlar, demirin korozyona dayanıksızlığı nedeniyle bu tür eserlerin günümüze ulaşmasının zor olduğunu, ancak bataklık ortamındaki oksijensiz tortunun halkanın korunmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

SUNU ALANI OLABİLECEĞİ SÖYLENİYOR

Eserin bulunduğu konumun bir mezar veya yerleşim yeri özellikleri taşımaması, arkeologları bölgenin bir "sunu alanı" olabileceği ihtimaline yöneltti. Vikinglerin tanrılara veya yüce güçlere adak sunmak amacıyla bu tür sulak alanları kullandığı biliniyor.

KORUMA ALTINA ALINACAK

İsveç yasalarına göre altın ve gümüş buluntuların bildirilmesi zorunlu olsa da, demir nesneler için böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Buna rağmen buluşu yapan kişinin yetkililerle iletişime geçmesi, eserin bilim dünyasına kazandırılmasını sağladı.

Bulunan kol halkası, bağış işleminin ardından kapsamlı koruma altına alınacak.