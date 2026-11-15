ABD’deki New Orleans Limanı yakınlarındaki Mississippi Nehri’nde “Atlantic Asphalt” adlı tanker, demirli haldeki “American Heritage” isimli yolcu gemisine çarptı. İçinde 197 yolcu ve mürettebatın olduğu gemi, delinen tarafından su aldı ve bir kaç dakika içinde yan yatıp battı. DÜMEN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ 2’si görevli 32 kişinin yaralandığı korkunç kazada mucize eseri can kaybı yaşanmadı. Panik halinde suya atlayan yolcular yüzerek kurtuldular. Gemiye çarpan tankerin “dümen kontrolü kaybı” yaşadığı belirtildi. Kurtarma çalışmaları yürütürken nehrin, 93 ve 96’ncı mil işaretleri arası tüm gemi trafiğine kapatıldı.

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