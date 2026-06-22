Bir zamanlar otomotiv dünyasında dayanıklılık, sıra dışı tasarım ve güvenliğin sembolü olan İsveçli Saab markasının Trollhättan’daki eski üretim tesisinde kalan son araçlar, düzenlenen tarihi bir açık artırmayla yeni sahiplerini buldu.

Bu satış, markanın küllerinden doğması için çabalayan NEVS (National Electric Vehicle Sweden) için resmen son perde olurken, açık artırmaya damgasını vuran isim, İsveç’in en büyük Saab koleksiyoncularından biri olan Joakim Bratell oldu.

SON ARAÇLAR AÇIK ARTIRMAYA ÇIKTI

Saab’ın iflas bayrağını çekmesinin ardından kurulan ve ağırlıklı olarak eski Saab mühendislerinden oluşan NEVS, Çin merkezli dev Evergrande Group’un mali desteğini arkasına alarak elektrikli ve otonom araç projelerine odaklanmıştı. Şirketin modern Saab ruhunu tamamen yansıtan ve tekerlek içi elektrik motoru teknolojisiyle büyük ilgi toplayan Emily GT sedan modeli, otomobil dünyasında adeta "günümüzün Saab'ı" olarak nitelendirilmişti.

Evergrande’ın yaşadığı devasa mali kriz NEVS’in de geleceğini karanlığa gömdü ve bu elektrikli araç hayali yarım kaldı. Fabrika arazisindeki kalan son araçların satışı, bu ikonik tesisin de kapandığını resmi şekilde ilan etti.

TARİHİ AÇIK ARTIRMADA NELER SATILDI?

İsveç merkezli ünlü çevrimiçi açık artırma platformu Klaravik üzerinden 21 Mayıs’ta rezerv fiyatsız (taban fiyatsız) olarak başlatılan müzayede, 30 Mayıs’ta koleksiyonerlerin Trollhättan fabrikasını ziyaret etmesiyle eş zamanlı olarak tamamlandı.

Müzayedede satışa sunulan toplam sekiz aracın dağılımı şu şekilde oldu:

3 Adet Saab 9-3 (2014): Fabrikada üretilen ve üretim bandından inen son ön seri üretim araçlar olması sebebiyle tarihi değere sahip.

4 Adet Saab 9-3 Elektrikli Prototipler ve Hibrit Test Araçları: NEVS’in Çin pazarı için özel olarak geliştirdiği menzil uzatıcı sistemli modeller.

1 Adet Hengchi 5: Evergrande tarafından geliştirilen elektrikli SUV modeli.

SON 3 ARAÇTAN 2'SİNİ ALDI

Trollhättan fabrikasından çıkan son üç gümüş renkli, düşük kilometreli 2014 model Saab 9-3'ten iki tanesi, açık artırmada kıyasıya bir mücadeleyle İsveçli ünlü koleksiyoncu Joakim Bratell tarafından satın alındı.

Stallbacka fabrika arazisinden sadece altı kilometre uzakta yaşayan Joakim Bratell babasının 900 Turbo model aracını devraldığı gün markaya aşık olduğunu belirtiyor. Bratell'in garajında şu an 20'ye yakın Saab otomobil ve çok sayıda orijinal araç gövdesi bulunuyor.