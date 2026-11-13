KKTC'nin Girne açıklarında batan Filo Denizciliğe ait FiloJet yolcu gemisinin Sefer Veri Kayıt Cihazı (VDR) üzerindeki inceleme ve deşifre işlemleri tamamlandı. Girne Kaza Mahkemesi'ndeki duruşmada, cihazda 30 Ağustos'taki kazaya ilişkin kayıt bulunamadığı bildirildi.

Kazayla ilgili gözaltında bulunan 9 şüpheli, 12. kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifadesine başvurulan polis yetkilisi Mehmet Mannaş, cihazın kaza günü dahil çeşitli zamanlarda verileri kaydetmediğini söyledi.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR İÇİN BELGE İSTENDİ

Mahkeme, gözaltında bulunan ve aranan kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için polisten geminin Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı'nı temin ederek sunmasını istedi. Acil durumlardaki özel görev dağılımını gösteren Role Cetveli de talep edildi.

Mahkeme, bir kısmı aranan ve KKTC'de olmadıkları belirlenen 5 kişinin talimatla alınan ifadelerinin ulaştığını açıkladı. Bu kişilerin Türkiye'de el konulan bilgisayar ve cep telefonlarının inceleneceği belirtildi.

9 ŞÜPHELİYE 7 GÜN EK GÖZALTI

Girne Kaza Mahkemesi, aralarında gemi kaptanı ve yardımcısının da bulunduğu 9 şüpheli hakkında 7 gün ek gözaltı süresi verdi. Şüphelilerin avukatları, müvekkillerinin uzun süredir polis nezaretinde tutulmasına itiraz etti.

Duruşma boyunca KKTC polisi mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.