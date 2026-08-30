KKTC'de Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıp vatandaşları arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, geminin neden battığına yönelik dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Resmi verilere 267 kişinin bulunduğu geminin, yatarak alabora olduğu kaydedilirken, dönmeye çalışırken ön burnundan su aldığı kaydedildi.

'KAPTAN HİÇ SIKINTI OLMAZ' DEDİ'

Yolculuk esnasında gemiden garip sesler geldiğini ve durumu hemen görevlilere bildirdiklerini söyleyen kurtulan vatandaşlar, uyarılara rağmen hiçbir önlem alınmadığını iddia etti. Olay anını anlatan bir yolcu, yaşanan ihmal iddialarını şöyle dile getirdi.

"Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Geldi, baktı, gemi su alıyor. 'Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz' dedi. Sonra su almaya devam etti, kaptanı çağırdık. Kaptan da 'Hiç sıkıntı olmaz' yanıtını verdi."

"ÖN TARAF PATLADI, İNSANLARI İÇERİDE BIRAKIP KAÇTILAR"

Kısa süre içinde geminin hızla su almaya başladığını, içindeki koltukların devrildiğini belirten mağdurlar, facia anında görevlilerin yolcuları kaderine terk ettiğini iddia etti. Bilet kesen personelden kaptana kadar mürettebatın insanları uyarmak yerine panikle alanı terk ettiğini öne süren bir yolcu, dehşet anlarını şöyle aktardı:

"Ön taraf patlayınca acilen 'Hemen çıkıyoruz' dediler. Kendileri koşarak, hemen kaçtılar, çıktılar; insanları içeride bıraktılar. O bileti kesen görevli ilk başta kendi arkaya kaçıyor, sonra millete 'Kaçın, biraz sonra batacak' diye bağırıyor."

CAMLAR PATLADI, CAN YELEKLERİ YETERSİZ KALDI

Geminin su almasıyla birlikte içeride can pazarının yaşandığı, camların patlamasıyla kadınların ve çocukların koltukların altına sıkıştığı belirtildi. Kimseye doğru bilgilendirme yapılmadığını ve can güvenliğinin hiçe sayıldığını vurgulayan vatandaşlar, can yeleklerinin de yetersiz olduğunu söyledi. Mağdur yolcular, can yeleği bulabilenlerin yelekle, bulamayanların ise yalın halde kendilerini denize atarak canlarını kurtarmaya çalıştığını ifade etti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Bölgeden gelen haberlere göre, geminin su aldığı ön bölümünden ikiye ayrıldığı öne sürülüyor.

Öte yandan, batan gemiden an itibarıyla 172 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu kaydediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den 3 gemi ve 3 helikopterin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

"Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir."