Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ikinci kaptanı, emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Rahmi Temel (61), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kızı Merve Temel (34), babasının çalıştığı firmaya kazadan bir hafta önce başladığını ve o firmadaki ilk seferine çıktığını anlattı.

Batan gemideki 9 mürettebatı arama çalışmaları sürerken 29 Ekim'de bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerde cesedin Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi. Ailesinin teslim aldığı cenaze İzmir'e getirildi.

Karşıyaka'daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti düzenlenen askeri törene Temel'in eşi Semra (61), kızları Merve ve Aslı (31), oğlu Remzi Temel, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu tören kıtası tarafından cenaze aracına taşınan Temel, Örnekköy Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

"ONU DENİZDEN KOPARAMADIK"

Merve Temel, babasının emekli olduktan sonra da denizden uzak kalamadığını belirterek şunları söyledi:

"Bizi okuttuktan sonra işe ara vermişti. Ara ara gidiyordu. Son 1,5 senedir artık gitmeyeceğini söylüyordu. Onu denizden koparamadık. Bir vapura bile binse hemen motorları ve kaptanları izlerdi. Yüzmeyi çok severdi. Onunla saatlerce yüzerdik."

Babasının kendilerine deniz sevgisini aşıladığını anlatan Temel, "Babamızı çok seviyorduk. Bu kadar basit bir kazada kaybetmek içimizi çok acıtıyor" dedi.

"LÜTFEN HEPSİNİ ÇIKARIN"

Merve Temel, geminin enkazının 5 Eylül'de 720 metre derinlikte bulunduğunu, yetkililerin kendilerine enkazdan cenazelerin alınmasının mümkün olmadığını söylediğini aktardı. Böyle bir teknolojinin bulunduğunu bildikleri için ısrar ettiklerini belirten Temel, babasına ulaşmak için iki aydır mücadele verdiklerini söyledi.

Babasının cenazesinin 720 metreden çıkarıldığını ifade eden Temel, "Babamı bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer denizcilerimizi de bulacağız" diye konuştu. Diğer denizcilere ulaşılana kadar süreci takip edeceklerini vurgulayarak "Lütfen hepsini çıkarın" çağrısı yaptı.

Kazanın, babasının bulunduğu geminin rotasını geçmek isteyen tecrübesiz bir kaptan yüzünden meydana geldiğini öne süren Temel, geminin üç dakika içinde battığını söyledi. Temel, sorumluların cezalandırılması için mücadele edeceklerini belirtti.

AİLELER ARAMA ÇALIŞMALARININ SÜRMESİNİ İSTEDİ

Denizde Canlarını Kaybeden Aileler Platformu adına konuşan Recep Yılmaz da Rahmi Temel'in cenazesine 59 gün sonra ulaşıldığını söyledi. Yılmaz, "Yetkililerden diğer 8 ailenin de yakınlarının bir mezarının olması için çalışmaların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Cenazelerin ailelerine teslim edilmesini talep eden Yılmaz, Temel ailesine başsağlığı ve sabır diledi.