Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan Türk bayraklı, 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpıştı.

10 MÜRETTEBAT İLE İLETİŞİM KESİLDİ

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu'nda bulunan 10 mürettebatla iletişim kurulamadı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma operasyonu başlattı. Denizde devam eden çalışmalar üçüncü gününe girerken, kayıp personelin aileleri de gelecek iyi bir haber için sahilde bekliyor.

'HABER ALINANA KADAR BURADAYIZ'

Kayıp mürettebattan birinin ablası olan Nevriye Yener, çalışmaların daha da genişletilmesini isterken yaşadığı endişeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Lütfen bir şeyler yapılsın. Herkes elinden geleni yapıyor ama daha fazla bir şey yapılamaz mı. Bekliyoruz bütün insanların gözü sahilde. Lütfen abimi istiyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum Allah rızası için herkes ne yapabiliyorsa onu istiyorum"

Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun kardeşi Hasan Mirzaoğlu ise arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirterek umutlarını koruduklarını söyledi:

"Şu an aldığımız bilgilere göre hızlı bir şekilde çalışmalar 24 saat aralıksız devam ediyor. Bizim ümidimiz var. Bize şu ana kadar ümidimizi kıracak bir bilgi gelmedi. Devlet büyüklerimizin de yüksek bir çaba gösterdiğine eminiz. Biz buna inanıyoruz ve bunu hissediyoruz. Acımız var. Acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz, ümidimiz o yönde. Ümidimiz bütün mesai arkadaşlarının bir arada sağ salim bulunması ve buradan öyle ayrılmamız. Haber alınana kadar buradayız. Abim normalde 4 yıldır çalışıyor fakat batan gemide iki aydır çalışıyordu. Daha önce aynı şirkette fakat farklı bir gemide çalışıyordu"

'ŞİRKETLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE ONLAR CAN SALININ KAYIP OLDUĞUNU SÖYLÜYOR'

Kayıp aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun oğlu Mahsun Mirzaoğlu, babasının kazadan kısa süre önce aileyle görüştüğünü anlattı. Haberi televizyondaki altyazılardan öğrendiğini söyleyen Mirzaoğlu, kayıp bir can salına ilişkin bilgiyi de paylaştı:

"Haberi televizyondaki altyazılardan öğrendim. En son babamla kazanın olduğu gece saat 20.30 gibi konuştum. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi. Annemle görüştü kendisi. Bekleyişimiz devam ediyor burada. Bir can salımız kayıp. Şirketle görüştüğümüzde onlar da can salının kayıp olduğunu söylüyor. İnşallah o can salının içinde bir yerlerdedirler diye umut ediyoruz"

'HEPİMİZ KAYIP OLAN CAN SALINDA OLDUKLARINI UMUT EDİYORUZ'

Mürettebattan Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş de babasıyla kazadan önce yaptığı son görüşmeyi anlattı. Duman'ın kendisine iyi olduğunu söylediğini belirten Keleş, olayın ardından yaşadıkları belirsizliğin kendileri için süreci daha da zorlaştırdığını ifade etti:

"Babamla Salı günü konuştuk. Kartal’a geleceğini söyledi. Halini sorduğumda iyi olduğunu söyledi. Gemiyle ilgili hiçbir sorundan bahsetmedi. Sadece genelde telefonu kapalı olur artık Türkiye’de olduğu için telefonunun kapalı olmayacağını söyledi. Sabah haberi gören biri haberin fotoğrafını atmış. Ben hiç ihtimal vermediğim için açıp bakmadım bile. Sonra annem aradı, o söyledi. O da televizyondan öğrenmiş. Sonra gemi şirketi bize yakın olduğu için oraya gittik. Onlar da yeni öğrenmişti, bizim gibi çok üzgünlerdi. Süreç çok zor. Neler olduğunu televizyonlardan izliyoruz. Olay yeri uzak, gözümüz görmüyor o yüzden de zorlanıyoruz. Belki gözümüz birilerinin dalıp aradığını görse içimiz biraz daha rahat ederdi ama o da mümkün değil. Hepimiz kayıp olan can salında olduklarını umut ediyoruz"

Bölgede ekiplerin 10 mürettebata ulaşmak için yürüttüğü arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, ailelerin bekleyişi de sürüyor.