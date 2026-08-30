Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında Girne-Taşucu seferi yapan bir yolcu gemisi alabora oldu.

Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ, 237 KİŞİ KURTARILDI

Filo Denizcilik’e ait geminin 267 kişiyi taşıdığı belirtiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan geminin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

“Girne açıklarında meydana gelen elim gemi kazasının ardından oluşturduğumuz Kriz Masası ile süreci anbean takip ediyoruz. Gemide bulunan toplam 267 kişiden 237’si ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. Maalesef 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 23 kişiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarımız tüm imkanlarımız seferber edilerek kesintisiz devam etmektedir."

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

SON ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Batan geminin son anları da ortaya çıktı. O görüntüler yaşanan kaosu gözler önüne serdi.