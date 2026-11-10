İngiltere açıklarında yaklaşık 400 yıl önce batan bir gemi, taşıdığı altınlarla yeniden gündeme geldi. Yıllarca kimliği belirlenemeyen batığın sırrı çözüldü. Deniz tabanında yapılan araştırmalarda yüzlerce altın sikke, değerli takılar ve saf altın parçaları bulundu. Geminin taşıdığı tahmini altın miktarı ise keşfi çok daha dikkat çekici hale getirdi.

DENİZİN DİBİNDE 400 YILDIR SAKLI KALDI

1995 yılında İngiltere'nin Devon kıyılarında keşfedilen batığın kimliği uzun süre belirlenemedi. Yaklaşık 30 yıl süren araştırmaların ardından geminin, 1633 yılında Fas'tan Hollanda'ya giderken batan Dom van Keulen olduğu anlaşıldı.

YÜKÜNDE 9 BİN ALTIN SİKKE VARDI

Araştırmalar, geminin sıradan bir ticaret yükü taşımadığını ortaya koydu. Geminin yaklaşık 9 bin Fas altın sikkesi taşıdığı tahmin edilirken batıkta 400'den fazla altın sikke, altın takılar ve saf altın parçaları tespit edildi.

YILLAR SONRA GELEN BÜYÜK KEŞİF

Yüzyıllardır denizin dibinde kalan geminin kimliğinin belirlenmesi, tarihi hazinenin hikâyesini de yeniden gündeme taşıdı. Bulunan altın eserler, 17. yüzyıldaki deniz ticaretinin zenginliğini gözler önüne sererken batığın taşıdığı diğer sırlar da merak uyandırdı.